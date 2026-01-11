Haberler Yaşam Haberleri Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Ardahan’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası kent genelinde hayat olumsuz etkilenirken, öğrenciler ve veliler 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Olumsuz hava koşullarının ardından gözler valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?

Ardahan'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve kar yağışının şiddetlenmesi sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği en çok araştırılan konular arasına girdi. 12 Ocak Pazartesi günü için alınacak karar, öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?

ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Ardahan'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ardahan Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

ARDAHAN'DA DONDURUCU SOĞUKLAR VE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ardahan'da hafta boyunca dondurucu soğuklar ve kar yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altına düşmesi beklenirken, kent genelinde sert kış koşulları yaşanacak.

DONDURUCU SOĞUKLAR DERİNLEŞİYOR

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, gündüz ise eksi 5 derece civarında kalması bekleniyor. Kent genelinde dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştıracak.

Hafta ortasına doğru kar yağışının yer yer etkili olmaya devam etmesi beklenirken, soğuk hava Ardahan genelinde etkisini sürdürecek.

