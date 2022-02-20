Ardahanlılar düşman işgalinden kurtuluşun 101. yılında bir araya geldi

Ardahan Konfederasyonu Şişli Grand Cevahir Otel'de 23 Şubat Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde, Ardahan'ın plakası 75'i çağrıştıran 75 kişilik kurucular kurulu toplantısına akademisyenler, iş insanları, sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu başkanları ile geniş katılımlı yemekli bir gece yapıldı.

Ardahan Konfederasyonu kuruluş gecesine KüNİP Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Kurucu Başkanı Prof.Dr. Ramazan Korkmaz, Fatih SGK Müdürü Coşkun Bilgin, Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk, Yıldız EN Tv Sahibi Üzeyir Engin, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Terlan Kaya, Avrupa Karete Şampiyonu Eray Şamdan, Beşiktaş 13. Noteri Baş Katibi Derya Aydın, Ankara Ticaret Sicil Müdürü İbrahim Tırpancı, SGK Baş Müfettişi Saffet Temel, Serhat Yaşam Dergisi sahibi Erkan Sarıkaya, TBMM Milletvekili Danışmanı İbrahim Tansel Hancı ve Meryem Demirci katıldı.





SABAH Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk de gecede konuşma yaparak hemşehrilerini selamladı.

Geceye katılanlar arasında ayrıca; akademisyenler Prof. Dr. Kemal Çelik, Prof. Dr. Erhan Arıklı, Prof.Dr. Ayişe Karadağ, Prof. Dr. Dede Şit, Prof. Dr. Gülaçtı Bilican Topçu, Prof. Dr. Halim Kazan, Prof. Dr. İlhan Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Fatih Avşar, Prof Dr. Metin Toprak, Prof. Dr, Sertaç Çiçek, Prof. Dr. Şeref Kılıç, Prof. Dr.Uğur Bilgili, Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, Dç. Alptürk Akçatekin, Doç. Dr. Hacer Karabağ, Doç. Dr. Levent Küçük, Doç. Dr. Tayfun Yıldız, Doç. Dr. Veda Bilican, Dr. Binali Kılıç, Dr. Selçuk Avşar, Dr. Volkan Sinan, Dr. Yunus Çelik, iş insanları Alaattin Çoban, Levent Karadağ, Veysel Çukurçayır, Adnan Köroğlu, Muharrem Bilgin, Nizam Kara, Serdar Nalbant, Suat Korkmaz, Güven Yıldız, Hakan Gürbulak, Ali Sait Karaca, Serhat Tekin yer aldı.

Ardahan Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Sami Atıcı yaptığı açıklamada; "Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde Ardahan Konfederasyonu kuruluş gecesine hoş geldiniz. Ardahan Konfederasyonu büyük çaba ve emekler ile kuruluşunu gerçekleştirdi. Amacımız Ulusal ve Uluslararası Arenada Ardahan'ı en iyi şekilde tanıtmak ve Ardahan geleceğini yazmaktır." şeklinde konuştu.

Ardahan'ın Doğu'ya ve Kafkaslara olan kapısı olduğunu ifade eden Atıcı; "Bizler Ardahan sevdalıları olarak farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp siyasallaştırmadan, partizanlaştırmadan Ardahan çatısı altında toplanmaktayız. Tek amacımız Ardahan'ı öne çıkarmaktır ve sıkıntılarını gündeme getirmektir. Ardahan Konfederasyonu tüm Ardahanlıları bir çatı altında toplamayı başarmış birleştirici güçtür. Sizlerin desteği ile hedeflerimizi tek tek gerçekleştirmeyi başaracağız" dedi.

Gecede THM Sanatçıları Mehtap Demir ve Mehmet Karabulut şarkıları ile renk kattılar.

Kafkas Halk Oyunları gösterisi katılımcılardan yoğun alkış aldı. Gecenin sunuculuğunu ise Meryem Sarıkaya yaptı.