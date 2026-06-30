Ardında bir medeniyet mirası bıraktı

Ömrünü İslam medeniyetinin bilim mirasını ortaya çıkarmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 8'inci yılında rahmet ve minnetle anılıyor. Yaklaşık 300 bin yazma eseri inceleyen Prof. Dr. Sezgin, Batı merkezli tarih anlayışını ilmî delillerle sarstı. Hayatını hakikatin izini sürmeye adayan Prof. Dr. Sezgin'in tek hedefi vardı: İslam medeniyetinin bilim tarihine yaptığı katkıları bütün dünyaya anlatmak. Prof. Dr. Fuat Sezgin, kaleme aldığı eserler, kurduğu enstitüler ve yetiştirdiği öğrencilerle dünyanın en büyük bilim tarihçileri arasında yer aldı. 30 Haziran 2018'de, üzerinde çalıştığı dev eserini tamamlayamadan Hakk'a yürüyen Prof. Dr. Sezgin, geride eşsiz bir miras bıraktı.



27 DİL BİLİYORDU

SÜRYANİCE, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca başta olmak üzere 27 dili bilen Prof. Dr. Sezgin, geride yalnızca kitaplar ve müzeler değil, İslam medeniyetinin bilimdeki öncü rolünü tüm dünyaya anlatan sarsılmaz bir ilim mirası bıraktı.





BİLİM MÜZESİ KURDU

1960 darbesinden sonra yurtdışına gitmek zorunda kalan Prof. Dr. Sezgin, akademik çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'da, Frankfurt Üniversitesi'nde kısa sürede profesörlüğe yükseldi. 1978 yılında Kral Faysal Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Sezgin, bu destekle hayalini kurduğu projeyi hayata geçirdi. 1982'de Frankfurt Goethe Üniversitesi bünyesinde Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü, bir yıl sonra da Arapİslam Bilimleri Tarihi Müzesi'ni kurdu. Müzedeki yüzlerce bilimsel alet, Müslüman bilim insanlarının eserlerinden hareketle aslına uygun şekilde yeniden üretildi.



ORYANTALİZME TOKAT

24 EKİM 1924'te Bitlis'te dünyaya gelen Prof. Dr. Fuat Sezgin, oryantalist çevrelerin, "Müslümanların bilime katkısı yok denecek kadar azdır" tezine karşı ömrü boyunca belgelerle mücadele verdi. Bu mücadelenin en önemli ürünü ise insanlık tarihinin en kapsamlı bilim tarihi çalışmaları arasında gösterilen "Arap-İslam Bilim Tarihi" oldu. Prof. Dr. Sezgin, ilk cildini 1967 yılında tamamladığı bu dev eser için yaklaşık 300 bin yazma eseri tek tek inceledi. Astronomiden tıbba, coğrafyadan matematiğe kadar pek çok alanda Müslüman bilim insanlarının insanlığa yaptığı katkıları gün yüzüne çıkardı.