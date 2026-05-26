Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arefe Günü 1000 ihlas okumanın fazileti

BİN İHLAS SURESİ ARA VERİLEREK VEYA BÖLÜNEREK OKUNABİLİR Mİ?

Müminlerin en çok merak ettiği konulardan biri de 1000 İhlas suresinin tek oturuşta okunma zorunluluğudur. Fıkhi kaynaklara göre bin İhlas zikrini peş peşe, hiç ara vermeden okumak şart değildir. Gün içerisine yayarak; bir kısmını sabah, bir kısmını öğle, kalanını ise ikindi veya akşam vakitlerinde bölümler halinde okuyabilirsiniz. Okuma esnasında zaruri bir ihtiyaç sebebiyle dünya kelamı konuşmak ya da zikre ara verip başka bir işle meşgul olmak ibadetin faziletini kaçırmaz; kalındığı yerden sayıya devam edilir.