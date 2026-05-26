Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arefe Günü 1000 ihlas okumanın fazileti

Müslümanlar için rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu kıymetli günde, bin İhlas-ı Şerif okumak en faziletli ibadetlerin başında geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde de müjdelenen bu özel zikir, kul hakkı dışındaki günahların affına vesile kılınıyor.
Arefe günü bin İhlas suresi okumaya sabah namazı vaktiyle birlikte başlanabilir. Ancak İslam alimleri ve rivayet edilen hadisler, bu zikrin en sevaplı ve makbul olan zaman diliminin öğle namazı ile akşam ezanı arası olduğunu belirtmektedir. Günün koşturmacası veya iş yoğunluğu sebebiyle bu saatleri kaçıran ya da zikrini tamamlayamayan vatandaşlar, akşam namazından sonra ve bayram gecesinde de okumalarına devam ederek sayıyı bine tamamlayabilirler.
Müminlerin en çok merak ettiği konulardan biri de 1000 İhlas suresinin tek oturuşta okunma zorunluluğudur. Fıkhi kaynaklara göre bin İhlas zikrini peş peşe, hiç ara vermeden okumak şart değildir. Gün içerisine yayarak; bir kısmını sabah, bir kısmını öğle, kalanını ise ikindi veya akşam vakitlerinde bölümler halinde okuyabilirsiniz. Okuma esnasında zaruri bir ihtiyaç sebebiyle dünya kelamı konuşmak ya da zikre ara verip başka bir işle meşgul olmak ibadetin faziletini kaçırmaz; kalındığı yerden sayıya devam edilir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Kim İhlas Suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (c.c.), ona ne isterse verir." Ebuşşeyh'ten nakledilen bir diğer rivayette ise bu günde besmele çekerek bin İhlas okuyanların kul hakkı hariç geçmiş ve gelecek tüm günahlarının bağışlanacağı, dualarının ve tövbelerinin Yüce Allah katında doğrudan makbul olacağı müjdelenmiştir.
Bu mübarek zikre başlamadan önce manevi bir hazırlık yapmak ibadetin sevabını katlamaktadır. Zikir öncesinde abdest alınması, imkan varsa önce 10 ya da 100 defa tövbe istiğfar getirilmesi ve ardından Peygamber Efendimize salavat-ı şerife okunması tavsiye edilir.