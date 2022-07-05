"Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü Bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar?" sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelmesinden ötürü bankalarda işleri olan pek çok kişi böyle özel günlerde çalışma saatlerine yönelik sorgulamalar yapıyor. Peki; Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arife Günü 8 Temmuz Cuma Bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı? İşte yanıtı!