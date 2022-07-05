"Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü Bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar?" sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma gününe denk gelmesinden ötürü bankalarda işleri olan pek çok kişi böyle özel günlerde çalışma saatlerine yönelik sorgulamalar yapıyor. Peki; Arefe Günü bankalar açık mı kapalı mı? Arife Günü 8 Temmuz Cuma Bankalar çalışıyor mu; EFT ve havale yapılır mı? İşte yanıtı!
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar 8 Temmuz Cuma günü arefe günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. EFT gibi işlemleri 5000 TL'ye kadar FAST sistemi aracılığıyla bayram boyunca gerçekleşebilecek. Ancak bunun üzerindeki tutarlar, 13 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleşecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı