Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?

Birçok vatandaşın bankalarda işi bitmek bilmiyor. Bazı işlemler hala sadece bankadan yapılıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağı açıklandıktan beri arefe günü bankalar açık mı sorusunu vatandaşlar soruyor. Arefe günü cumaya denk geliyor ve normalde cuma günü bankalar açıktır. Peki, 8 Temmuz bankalar açık mı, çalışacak mı? İşte detaylar!