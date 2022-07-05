Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?

Birçok vatandaşın bankalarda işi bitmek bilmiyor. Bazı işlemler hala sadece bankadan yapılıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağı açıklandıktan beri arefe günü bankalar açık mı sorusunu vatandaşlar soruyor. Arefe günü cumaya denk geliyor ve normalde cuma günü bankalar açıktır. Peki, 8 Temmuz bankalar açık mı, çalışacak mı? İşte detaylar!
8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Arefe günü bankalar öğle saatine kadar açık. Öğle molasından itibaren bankalar kapalı olacak.