Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:34 Son Güncelleme: 5.7.2022 14:35

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tatile çıkmadan önce son hazırlıklarını yaparken, bazı vatandaşlar da alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor. Bazı aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar bankada işlemlerini yapmak istiyor. Bu sebepler arefe günü bankalar açık mı, 8 Temmuz bankalar açık mı sorusunu yöneltiyor. Peki, arefe günü bankalar çalışacak mı? İşte detaylar!

Birçok vatandaşın bankalarda işi bitmek bilmiyor. Bazı işlemler hala sadece bankadan yapılıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacağı açıklandıktan beri arefe günü bankalar açık mı sorusunu vatandaşlar soruyor. Arefe günü cumaya denk geliyor ve normalde cuma günü bankalar açıktır. Peki, 8 Temmuz bankalar açık mı, çalışacak mı? İşte detaylar!

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü bankalar öğle saatine kadar açık. Öğle molasından itibaren bankalar kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz cuma günü bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak?
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