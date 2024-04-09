RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü borsa açık mı? 9 Nisan 2024 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü?

Arefe günü Borsa İstanbul saat kaça kadar açık sorusu yanıt arıyor. 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Arefe günü borsa açık mı kapalı mı, yarım gün mü soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 9 Nisan 2024 Salı bugün borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…
9 NİSAN SALI RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Bu sebeple bugün borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu merak ediliyor.
İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2024...
BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
Kamu bankaları, 9 günlük idari izin sebebiyle arefe günü hizmet vermeyecek. Özel bankalar ise 9 Nisan 2024 Salı günü öğlene kadar çalışacak.
Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.
Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
Buna göre Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı arifesinde yani 9 Nisan Salı günü öğlen saat 13.00'e kadar işlem görmeye devam edecek.
BANKALAR BAYRAMDA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.
Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.
BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle BİST Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacağından hizmet veremeyecek.
Buna göre 10-11-12-13-14 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri borsada işlem yapılamayacak. Borsa, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü yeniden işlem görmeye başlayacak.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024
1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili - Kapalı
9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
15 Haziran 2024, Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı
16-17-18-19 Haziran 2024, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2024, Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2024, Pazartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2024, Salı Cumhuriyet Bayramı - Kapalı