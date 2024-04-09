RAMAZAN BAYRAMI Arefe günü borsa açık mı? 9 Nisan 2024 bugün Borsa İstanbul çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü?

9 NİSAN SALI RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak edilecek. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Bu sebeple bugün borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu merak ediliyor.

İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri 2024...