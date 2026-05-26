Arefe Günü duaları, zikirleri ve tesbihleri: Kurban Bayramı arefesinde okunacak dualar, çekilecek zikirler hangileri?

Arefe günü, Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerin ve duaların daha fazla önem kazandığı, manevi hazırlığın öne çıktığı özel bir zaman olarak kabul ediliyor. Bu mübarek günde okunacak dualar ve çekilecek zikirler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Bu kıymetli ve faziletli günde en çok okunması tavsiye edilen dua ve lafızlar şunlardır;
Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallah, vahdehu lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdü ve hüve alâ kulli şey'in kadîr."
İstiğfar Duası: "Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh."
Salavat-ı Şerife: "Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed."
Arefe Günü Çekilecek Tesbihler
Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir.
100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır.
"Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.
Arefe Günü Hangi Zikirler ve Esmalar Çekilmeli?
Arefe Günü Müslümanlar şu zikirleri çekebilirler.
1. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
2. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
3. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.
100'ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR
Bismillahirrahmanirrahim
Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.
La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.
Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
Arefe Günü Duası Arapça
Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) arefe günü şu duaları okuduğu aktarılmıştır;
"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr."
"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kâdirdir."
"Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî"
"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır."