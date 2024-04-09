Arefe günü hastaneler açık mı? 2024 Ramazan Bayramı ve Arefe günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kaç gün tatil?

Bayramda ve Arefe günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı arifesinde hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler 9 Nisan bugün hastaneler açık mı kapalı mı, kaç gün tatil sorusuna yanıt arıyor. Polikliniklerden randevu almak isteyenler de Sağlık Bakanlığı'na yöneldi. Peki, 9 Nisan Salı Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler açık mı, çalışıyor mu? İşte, detaylar…
9 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.
Bu sebeple bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu merak ediliyor.
İşte hastanelerin çalışma saatleri 2024…
AREFE GÜNÜ BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?
Kamu hastaneleri ve sağlık ocakları, 9 günlük idari izin sebebiyle 9 Nisan Salı yani Arefe günü hizmet vermeyecek.
Özel sağlık kuruluşları ise 9 Nisan 2024 Salı günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatil olduğundan hastaneler 15 Nisan tarihine kadar kadar kapalı olacak.
Ancak acil servis tüm gün boyunca açık olacak.