Arefe günü hastaneler açık mı? 2024 Ramazan Bayramı ve Arefe günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kaç gün tatil?

9 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde eda edilecek. Bayram öncesinde Arefe Günü idrak ediliyor. Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına karşın bayram arefeleri yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Bu sebeple bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık, çalışıyor mu merak ediliyor.

İşte hastanelerin çalışma saatleri 2024…