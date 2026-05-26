Arefe Günü ibadetleri: Kurban Bayramı arife günü kılınacak namazlar, okunacak dualar ve zikirler nelerdir?

Yılın en bereketli günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi Arefe günü, duaların geri çevrilmediği müstesna bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (S.A.V.) "En hayırlı dua arife günü yapılan duadır" hadis-i şerifiyle önemini belirttiği bu vakit, hakkıyla idrak edilmelidir. Hem günahların affı hem de manevi derecelerin yükselmesi adına bu özel günde yapılması tavsiye edilen ibadetler şöyle:
Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe gününü oruçlu geçirmek, sahih hadis kaynaklarında geçmiş ve gelecek birer yıllık günahların kefareti olarak müjdelenmiştir. Hac ibadetini ifa edenler hariç, imkanı olan her müslümanın bu günü oruçla bağışlanma dileyerek geçirmesi çok faziletlidir. Sahur ve iftar vakitleri arasında yapılacak ibadetlerin manevi sevabı, normal zamanlara oranla katbekat daha fazladır.
Kurban Bayramı'nın en önemli vaciplerinden biri olan teşrik tekbirleri, Arefe günü sabah namazıyla birlikte başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, toplamda 23 vakit boyunca farz namazların hemen ardından selam verilir verilmez söylenmesi zorunludur. "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde getirilen bu tekbirler, unutulmamalı ve cemaatle ya da tek başına eda edilmelidir.
Bu mübarek günde kılınması tavsiye edilen özel bir nafile namaz bulunmaktadır. Arefe günü öğle ile ikindi namazları arasında iki veya dört rekatlık bir namaz kılınması müstahaptır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra İhlas suresi okunarak eda edilen bu namazın ardından, geçmiş günahların affı için samimiyetle tövbe istiğfar getirilir ve ümmet-i Muhammed için dua edilir.
Günün manevi ikliminden azami derecede istifade etmek için dille ve kalple zikir halinde olmak gerekir. İslam alimleri, bu kutsal günde özellikle şu zikirlerin yoğun şekilde çekilmesini tavsiye eder:
Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh..." (Günde 1000 defa okunması çok faziletlidir.)
İhlas Suresi: Gün boyunca 1000 adet İhlas suresi okumak, duaların kabulüne açılan en büyük kapılardan biridir.
İstiğfar: "Estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyh" zikrinin sıklıkla tekrarlanması kalbi temizler.
Arefe günü, sadece bireysel ibadetlerin değil, aynı zamanda akraba ziyareti, sadaka verme, küslerin barışması ve yetimlerin sevindirilmesi gibi toplumsal ibadetlerin de zirveye ulaştığı bir gündür. İftar vaktine yakın saatlerde, eller semaya açılarak hem dünya hem de ahiret saadeti için kapsamlı dualar yapılmalıdır. Peygamberlerin dilinden düşürmediği bağışlanma duaları ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile bayram sabahına tam bir manevi arınmayla girilmesi hedeflenmelidir.