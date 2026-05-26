Arefe Günü ibadetleri: Kurban Bayramı arife günü kılınacak namazlar, okunacak dualar ve zikirler nelerdir?

Yılın en bereketli günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi Arefe günü, duaların geri çevrilmediği müstesna bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (S.A.V.) "En hayırlı dua arife günü yapılan duadır" hadis-i şerifiyle önemini belirttiği bu vakit, hakkıyla idrak edilmelidir. Hem günahların affı hem de manevi derecelerin yükselmesi adına bu özel günde yapılması tavsiye edilen ibadetler şöyle: