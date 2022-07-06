Haberler Yaşam Haberleri Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 00:30

Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. Bayram öncesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Arife Günü’nün hafta içine denk gelmesinden ötürü kargo çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili “Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?” sorularına yanıt aranırken detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma Arefe Günü'nün hafta içine denk gelmesinden ötürü kargo bekleyen binlerce kişi Arife Günü kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere bu yıl 9 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle pek çok kurum ve işyeri kapalı olacak. İşte Arefe Günü kargo çalışma saatleri.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulacak.

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Detaylı bilgiler için kargo firmalarının çağrı merkezleri ile görüşebilirsiniz.

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Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
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