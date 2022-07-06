"Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma Arefe Günü'nün hafta içine denk gelmesinden ötürü kargo bekleyen binlerce kişi Arife Günü kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere bu yıl 9 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle pek çok kurum ve işyeri kapalı olacak. İşte Arefe Günü kargo çalışma saatleri.