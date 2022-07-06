"Arefe Günü kargolar açık mı? 8 Temmuz 2022 Cuma Arife Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 8 Temmuz Cuma Arefe Günü'nün hafta içine denk gelmesinden ötürü kargo bekleyen binlerce kişi Arife Günü kargo çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere bu yıl 9 Temmuz Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle pek çok kurum ve işyeri kapalı olacak. İşte Arefe Günü kargo çalışma saatleri.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak.