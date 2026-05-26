Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, Arefe günü ve bayramda kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:57

Arefe günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu sorusu Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kargo gönderisi bekleyen ya da teslimat yapacak kişiler Arefe günü kargo çalışma saatlerini merak ediyor. Özellikle dağıtım hizmetlerinin devam edip etmeyeceği ve şubelerin kaça kadar açık olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesinde kargo firmalarının mesai düzeni gündemde öne çıkıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü kargo şubelerinin açık olup olmayacağı ve dağıtım hizmetlerinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Gönderi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar kargo firmalarının mesai saatlerine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte, Arefe günü kargo çalışma saatleri;

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil kapsamında yarım gün olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kargo firması sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Genel uygulamaya göre özel kargo şirketlerinin büyük bölümü saat 12.30 ile 13.00 arasında şubelerini kapatıyor.

BAYRAMDA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte PTT ve özel kargo firmalarının büyük bölümünde dağıtım hizmetleri durdurulacak. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine bayram tatili sonrasında dönmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gönderilerini arefe günü öğle saatlerinden önce teslim etmeleri öneriliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

