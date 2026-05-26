Arefe günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, Arefe günü ve bayramda kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü kargo şubelerinin açık olup olmayacağı ve dağıtım hizmetlerinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Gönderi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar kargo firmalarının mesai saatlerine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte, Arefe günü kargo çalışma saatleri;
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte PTT ve özel kargo firmalarının büyük bölümünde dağıtım hizmetleri durdurulacak. Kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine bayram tatili sonrasında dönmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gönderilerini arefe günü öğle saatlerinden önce teslim etmeleri öneriliyor.