Arefe günü kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu, kaça kadar? İşte, Arefe günü Kargo çalışma saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken kargo şirketlerinin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü kargo şubelerinin açık olup olmayacağı ve dağıtım hizmetlerinin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Gönderi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar kargo firmalarının mesai saatlerine ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte, Arefe günü kargo çalışma saatleri;

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2026 yılında Kurban Bayramı arefe günü resmi tatil kapsamında yarım gün olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok kargo firması sabah saatlerinden öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Genel uygulamaya göre özel kargo şirketlerinin büyük bölümü saat 12.30 ile 13.00 arasında şubelerini kapatıyor.