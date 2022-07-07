Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 8 Temmuz cuma arefe günü kargo açık mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:57 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:57

Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 8 Temmuz cuma arefe günü kargo açık mı?

Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 8 Temmuz cuma arefe günü kargo açık mı?

“Arefe günü ve bayramda kargolar açık mı” sorusu, artık sürekli internetten alışveriş yaptığımız için eskisinden daha fazla soruluyor. İnternetten giysi, mobilya, teknolojik aletler alan vatandaşlar bayramda kuryeler çalışıyor mu sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Artık yiyecek alışverişlerimizi bile internet üzerinden yapıyoruz. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte daha önemli bir konu haline geldi. Peki, bayramda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu, çalışacak mı? İşte detaylar!

Arefe günü kuryeler çalışıyor mu sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. 2022 Kurban Bayramı için de arefe günü kargolar çalışıyor mu açık mı sorusu yöneltiliyor. Peki, arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramda birçok kargo firması, bayram tatilinde kuryelerini çalıştırmamıştı. Bu yıl da bazı kargo firmaları kendi inisiyatifleri doğrultusunda kararlarını verecekler.

KARGOLAR HAFTA SONU ÇALIŞACAK MI?

Normalde kargolar ve kuryeler hafta sonu cumartesi günü çalışıyor. Bayramda ise inisiyatiflerine göre çalışıp çalışmayacağı belli olacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

PTT arefe günü yarım gün çalışacak. Daha sonra 9 gün boyunca resmi tatilde kapalı olacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü kargolar çalışıyor mu? 8 Temmuz cuma arefe günü kargo açık mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA