Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:15

Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı sorusu Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs Salı günü BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin çalışma saatleri özellikle alışveriş hazırlığı yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Bayram öncesi temel ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerine odaklandı. İşte, Arefe günü marketlerin çalışma saatleri...

Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü BİM, ŞOK ve A101 şubelerinin açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar marketlerin hizmet saatleriyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. 26 Mayıs Salı günü marketlerin mesai düzeni yoğun ilgi görüyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00'da açılacak ve saat 21.00'de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

2026 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda BİM, A101 ve ŞOK'un bayramın 1. günü yani 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.

28 - 29 - 30 Mayıs günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market haftanın 7 günü müşterilerine hizmet vermektedir. ŞOK sabah saat 09:00'da açılırken akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

