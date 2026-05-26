Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı? 26 Mayıs BİM, ŞOK, A101 marketlerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü BİM, ŞOK ve A101 şubelerinin açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar marketlerin hizmet saatleriyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. 26 Mayıs Salı günü marketlerin mesai düzeni yoğun ilgi görüyor.
Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00'da açılacak ve saat 21.00'de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda BİM, A101 ve ŞOK'un bayramın 1. günü yani 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor.
28 - 29 - 30 Mayıs günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.