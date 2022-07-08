Arefe Günü mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, ayetli, dualı, resimli Arefe Günü mesajlar seçenekleri

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Kurban Bayramı heyecanının tüm Müslümanları sardığı Arefe Günü'nde dini ibadetler yerine getirilecek. Birbirinden güzel resimli Arefe günü mesajları ve sözleri SMS, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılacak. İşte, Arefe Günü mesajları ve sözleri 2022

RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun! Kurban Bayramı arefe gününüz kutlu olsun.