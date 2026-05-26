Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:57

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri

Arefe günü marketler açık mı, kapalı mı sorusu Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs Salı günü BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin çalışma saatleri özellikle alışveriş hazırlığı yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Bayram öncesi temel ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerine odaklandı. İşte, Arefe günü marketlerin çalışma saatleri...

Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri
  • ABONE OL

Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü BİM, ŞOK ve A101 şubelerinin açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar marketlerin hizmet saatleriyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. 26 Mayıs Salı günü marketlerin mesai düzeni yoğun ilgi görüyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00'da açılacak ve saat 21.00'de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

2026 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Geçtiğimiz bayramın 1. günü BİM, A101, ŞOK kapalıydı. Bayramın 2. ve 3. günü ise zincir marketler açık olup müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?
Genellikle bayramın 1. günü kapalıdır. Bayramın 2. gününden itibaren (28 Mayıs Perşembe) normal mesaisine başlar..

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayramın 1. ve 2. günü (Çarşamba ve Perşembe) kapalıdır. 3. gün (29 Mayıs Cuma) itibarıyla normal çalışma saatlerine (09.00 - 21.00) geri döner.

ŞOK MARKET BAYRAMDA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın 1. günü genellikle öğleden sonra (12.00 - 13.00 gibi) açılır veya bölgeye göre ilk gün kapalı kalıp 2. gün açılabilir. Diğer günler normal saatlerinde hizmet verir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA