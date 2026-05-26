Arefe günü ve bayramda marketler açık mı? 26-27-28-29 Mayıs BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri

Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Arefe günü BİM, ŞOK ve A101 şubelerinin açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar marketlerin hizmet saatleriyle ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. 26 Mayıs Salı günü marketlerin mesai düzeni yoğun ilgi görüyor.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü BİM, A101, ŞOK müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

Buna göre, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 26 Mayıs Salı arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00'da açılacak ve saat 21.00'de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.