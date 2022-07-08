Arefe günü zikirleri, duaları ve çekilecek tesbihler: Arefe Günü hangi zikir ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur?

Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bir bayrama daha ulaşmanın şükrü ve huzuru ile bugün Allah'a el açan pek çok kişi, Arefe Günü zikirleri, duaları ve tesbihleri ile dualarını gerçekleştiriyor. Peki, Arefe Günü hangi zikir ve tesbihler çekilir, Arife günü hangi dualar okunur? İşte Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler…