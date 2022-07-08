Arefe günü zikirleri, duaları ve çekilecek tesbihler: Arefe Günü hangi zikir ve tesbihler çekilir, hangi dualar okunur?

Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bir bayrama daha ulaşmanın şükrü ve huzuru ile bugün Allah'a el açan pek çok kişi, Arefe Günü zikirleri, duaları ve tesbihleri ile dualarını gerçekleştiriyor. Peki, Arefe Günü hangi zikir ve tesbihler çekilir, Arife günü hangi dualar okunur? İşte Arefe günü çekilecek zikirler ve tesbihler…
AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ NELERDİR?
Arefe Günü 10 istiğfar, 10 salavat, 10 kelimei tevhid, 10 Hasbünallah ve nimel vekil, 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup dua etmek çok kıymetlidir.
Bir ayet-i kerime'de şöyle buyrulmaktadır:
"Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin)." (Bakara, 203)
AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.
"Allahü Ekber... Allahü Ekber... Lâ ilâhe illallahu Vallahu Ekber... Allahü Ekber ve lillahil-hamd."
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
PEYGAMBERİMİZİN ARİFE GÜNÜ DUASI
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
Ayrıca; Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.
Duâ şudur:
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."