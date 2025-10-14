Aren bebeğe eziyet etmişlerdi: O canilerin yargılanmasında yeni detaylar!





'ANNE' DURUŞMAYA KATILMADI

Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen 3. duruşmaya Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne S.B.D., zorla getirilme kararına rağmen duruşmaya katılmadı. Sanık S.D., önceki savunmasını tekrarlayarak, Aren bebeği kendisinin darp etmediğini ve beraatını talep etti. Aren bebeğin hastaneden alınan ilk raporu ile daha sonraki süreçte alınan kati rapor arasındaki çelişkilerin giderilmesi için önceki celsede iki raporun da Adli Tıp Kurumuna gönderilerek görüş alınmasına karar verilmişti. Bugünkü duruşmada ise Adli Tıp Kurumundan henüz raporun dönüşün olmadığı belirtildi.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanık S.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.