Argan Yağı Nasıl Kullanılır? Saça Ve Yüze Argan Yağı Nasıl Uygulanır, Nelere Dikkat Edilmeli?

Argan yağı nasıl kullanılır sorusunun yanıtını araştıran ve bu yağı kullanmak isteyen birçok kişi bulunuyor. Yağın kullanımında dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Bu bakımdan argan yağı saça nasıl kullanılır sorusuna detaylı bir yanıt vermek gerekiyor. Cildin tahriş olmaması açısından argan yağı yüze nasıl kullanılır sorusuna da net yanıt bulmanız önemli. Bu bakımdan saça ve yüze argan yağı nasıl uygulanır, nelere dikkat edilmeli sorularını sizler için yanıtladık.

Argan Yağı Ne İşe Yarar?

Argan yağı hem saça hem de cilde uygulanan bakım yağları arasında bulunur. Argan bitkisinin özlerinden üretilen bu yağ türü son yıllarda bakım ve kozmetik alanında önemli bir yer edindi. Anavatanı Fas olan argan ağacının meyvelerinden elde edilen bu yağ için 'sıvı altın' olarak da bilinmektedir. Saç ve cilt açısından birçok önemli faydası bulunduğu söylenebilir. Argan yağı saçın parlamasına ve daha güçlü köklere sahip olmasına imkan yaratır.

Argan Yağı Kullanımı Nasıldır?

Argan yağını iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. İlk kullanım şekli duş öncesidir. Diğeri ise duştan sonradır. Duş öncesinde saçların köklerinden diplerine kadar yoğun miktarda sürmeniz gerekiyor. Bu süreçte masaj yaparak saç köklerini daha da canlandırabilirsiniz. Sonrasında streç film ile başınızı sarın ve yarım saat kadar bekleyin. Daha sonra uygun bir şampuan yardımı ile saçlarınızı yağdan arındırın.

Duştan sonra kullanmak için ise saçlarınızın nemli olması gerekiyor. Elinize birkaç damla argan yağı alın. Sonra saçların uç ve orta kısımlarına yedirin. Çok fazla sürmemeye mutlaka dikkat edin. Aksi halde duş sonrasında saçlarınız yeniden yağlı bir görünüm alabilir.

Saça ve Yüze Argan Yağı Nasıl Uygulanır, Nelere Dikkat Edilmeli?

Argan yağı kullanımı saç ve cilt için önemli faydalar barındırır. En önemli faydaları arasında ise şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Argan yağı saçların uç kısımlarındaki yıpranan yerleri onarır ve beslenmesini sağlar.

Saçtaki elektriklenme sorununu çözer.

Saçın elastikiyetini artırır.

Saç hücrelerinin bağlarının güçlenmesini sağlar.

Saçın daha kolay taranmasına yardımcı olur.

Saçın kendini yenilemesine imkan tanır.

Keratin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

Erkeklerdeki alopesi adı verilen saç dökülmelerini azaltır.

Bu faydaları bakımından argan yağı saç ve cilt bakımında çok fazla kullanılan bir yağ türüdür.

Argan Yağı Zararları Var mı?

Argan yağını kullanmak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Öncelikle bitkisel yağlar konusunda alerji hassasiyetiniz var ise kullanım miktarına dikkat etmeniz gerekir. Duş sonrasında yoğun kullanmak argan yağının yağlı görünmesine neden olabilir. Ciltte kızarma ya da kaşıntı durumunda bir doktora görünmeniz oldukça önemlidir.