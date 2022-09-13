Haberler Yaşam Haberleri “Arı adam” bir kovan arıyı vücudunda topluyor
Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:29 Son Güncelleme: 13.9.2022 11:40

“Arı adam” bir kovan arıyı vücudunda topluyor

Batman’da çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 40 yaşındaki Mehmet Hadi Yıldırım’ın arılarla olan yaşamı görenleri şaşırtıyor. Bir kovan arıyı vücudundan toplayabilen Yıldırım, arı sokmasının kendisini etkilemediğini ancak arılarla arasında çok farklı bir bağ olduğunu söyledi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
“Arı adam” bir kovan arıyı vücudunda topluyor

Batman'ın Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, dedesinden öğrendiği yöntemlerle bal arılarıyla arasında duygusal bağ oluştu. Diğer arıcılara göre farklı yöntemler kullanan Yıldırım, 600 kovanıyla 20 yıldır bal üretimi yapıyor. Yılda 4 ton bal üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, arılarla kendi arasında oluşan duygusal bağ nedeniyle arı sokmalarından etkilenmediğini söyledi. Bir kovan artıyı vücudunda taşıyabildiğini söyleyen Yıldırım, "Kovanlardan bal toplarken silkeleme yöntemi kullanıyorum. Bunu yaparken kesinlikle koruyucu giysi ve maske kullanmıyorum. Arılar hisli canlılardır. Kendilerini incitmediğim sürece saldırgan davranmazlar" şeklinde konuştu.

"TEK İLACIM ARILARIM"

Vücudunda çeşitli ağrıların arı sokmalarıyla iyileştiğini aktaran Yıldırım, "İklimsel ve bitki çeşitliliği dolayısıyla kovanlarımızı sık sık farklı bölgelere taşıyoruz. En güzel çiçekler nereyse biz oraya gidiyoruz. Taşıma işlemi sırasında bazen tek tük arı sokmasına maruz kalıyoruz. Ancak bağışıklık kazandığım için hiç ağrı hissetmiyorum. Hatta bazen arı sokması ilaç gibi geliyor. Ağrılarımı gideriyor" dedi.

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“Arı adam” bir kovan arıyı vücudunda topluyor
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