Arı Sokması İğne Kaldığı Nasıl Anlaşılır? Arının İğnesi İçeride Kalırsa Ne Olur?

Arı sokmalarında en çok merak edilen konulardan biri iğnenin ciltte kalıp kalmadığıdır. İğnenin deride olup olmadığını anlamak için sokulan bölge dikkatle incelenmelidir. Küçük, siyahımsı bir nokta veya deriden çıkıntı yapan ince bir parça görülebilir. İğnenin içeride kaldığı durumlarda şişlik, kızarıklık ve ağrı daha belirgin olabilir. Bu nedenle iğnenin zaman kaybetmeden doğru yöntemle çıkarılması, hem ağrının azalmasına hem de daha ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Arı sokmasında iğne kaldığı nasıl anlaşılır, iğne içeride kalırsa ne olur soruları bu noktada öne çıkar.

ARI SOKMASI İĞNE KALDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Arı sokması sonrasında iğnenin ciltte kalıp kalmadığını anlamak için dikkatli bir gözlem yapmak gerekir. Genellikle iğne, sokulan bölgede küçük, koyu renkli bir nokta şeklinde görülür. Bu durum hafif bir şişlik ve kızarıklıkla birlikte daha belirgin hale gelebilir. Eğer iğne ciltte kalmışsa, doğru yöntemle çıkarılmadığında zehirin vücuda yayılma riski artar. Bu nedenle iğneyi çıkarmak için tırnak ya da düz bir cisimle nazikçe kazıyarak uzaklaştırmak önerilir. İğneyi sıkmak veya bastırmak ise zehirin daha fazla yayılmasına neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Arı sokması sonrasında ciltte iğnenin varlığı kontrol edilmeli ve gerekli müdahale dikkatle yapılmalıdır.

ARININ İĞNESİ İÇERİDE KALIRSA NE OLUR?

Arının iğnesi ciltte kaldığında bazı olumsuz etkiler görülebilir. Çünkü arı iğnesiyle birlikte zehir kesesini de bırakır ve bu kese, iğne çıkarılmadığı sürece zehri vücuda pompalamaya devam eder. Bu durum;

Daha fazla zehir yayılmasına ve dolayısıyla ağrı, kızarıklık ve şişliğin artmasına,

Kaşıntı ve tahrişin şiddetlenmesine,

Hassas bünyelerde veya alerjik kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara (anafilaksiye),

İğne uzun süre çıkarılmazsa ciltte iltihaplanma veya enfeksiyon riskine yol açabilir.

Bu nedenle arının iğnesi fark edildiğinde mümkün olduğunca hızlı ve dikkatli bir şekilde çıkarılması gerekir. Ancak çıkarma işlemi sırasında iğne sıkılmamalı, çünkü bu durumda zehrin daha fazla yayılma ihtimali vardır. En doğru yöntem, iğneyi cildin üzerinden tırnak veya düz bir cisimle hafifçe kazıyarak çıkarmaktır.

NOT: Arı sokması durumunda alerjiniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun.