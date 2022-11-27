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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Arı zehri şifa kaynağı

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Arı zehri şifa kaynağı
ARI balı, sütü, ekmeği, poleni derken arı zehri de birçok hastalığın tedavisi için tercih ediliyor. Arı zehrini elde etmek kolay olmuyor. 8-10 kovandan 1 gram arı zehri çıkıyor ve özel aşamalardan geçirilerek -18 ile -20 derece dondurucularda saklanıyor. Arı zehri iltihaplı romatizma, kas ve iskelet hastalığı, MS hastalığı, Lyme hastalığı ve HIV virüsüne karşı kullanılıyor. İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk de, "Sektör olarak güzel gidiyoruz. Türkiye arıcılıkta dünya ikincisi. Tabii biz birinci olmak için gayret ediyor ve çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz" dedi.

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Arı zehri şifa kaynağı
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