Arife Günü kazada ağır yaralan Enes Aydın hayata tutunamadı

Olay Ramazan Bayramı Arifesinde meydana gelmiş idi. Akşam saatlerinde Erdem B. idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Enes Aydın. (30) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazada sürücülerle birlikte Asel Lina A. (1), İnci B. (1), Ayhan B. (39) ve Yağmur Aydın (26) yaralandı. Yaralılardan Yağmur Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken ağır yaralanan Enes Aydın'ın ise bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. KARDEMİR (Karabük Demir Çelik Fabrikası) de işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Aydın çiftinin çocuğu olan 1 yaşındaki Asel Lina bebeğin ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın, yolun kaygan olması, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtilirken, Aydın ailesinin Yenice ilçesindeki ailelerinin yanına bayram ziyareti için gittikleri öğrenildi.