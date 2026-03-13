Arıkan’ın şüpheli ölümünde ilişkin soruşturma 3 tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Kasım 2025'te Ramazan Arıkan, eski eşi Sultan Seki'nin ikamet ettiği adreste ölü bulundu. Olayın ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dosyaya giren 14 Ocak 2026 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, Arıkan'ın vücudunda dikkat çekici bulgular tespit edildi. Rapora göre maktulün kanında, yüksek dozda alındığında kalp durmasına yol açabilen ve genellikle hayvanlar için kullanılan sakinleştirici madde ile epilepsi tedavisinde ilaç bulundu.

Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüpheli Sultan Seki'ye ait ikametin bulunduğu apartmanın kamera görüntüleri nazara alınarak yapılan teknik takip ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheli Sultan Seke, Batuhan Arıkan, Sude Arıkan ve Mustafa Ünal gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler Sultan Seke, Batuhan Arıkan ve Mustafa Ünal sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer bir şüpheli olan Sude Arıkan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılıkça soruşturmaya titizlikle devam ediliyor.