Giriş Tarihi: 29.04.2026

Arılar sayı sayabiliyor

Bilim insanları "Arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor?" sorusunun cevabını buldu. İtalya'daki Trento Üniversitesi ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden bir ekip, bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar, arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı. Yapılan analizler, arıların görsel karmaşıklık yerine doğrudan sayısal miktara tepki verdiği sonucunu güçlendirdi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan bulgular, bir hayvanın zekâsını değerlendirirken, dünyayı sadece kendi perspektifimizden değil, o canlının görme ve algılama kapasitesiyle değerlendirmenin ne kadar kritik olduğunu kanıtladı.
