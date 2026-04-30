Haberler Yaşam Haberleri Arıza rekoru: 1 yılda 65 bin kez yolda kaldık
Giriş Tarihi: 30.04.2026

BARIŞ SAVAŞ
İETT hakkında 2025 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporu, ciddi operasyonel ve mali sorunları ortaya koydu. Yıl içinde İETT otobüsleri toplam 65 bin 527 kez arıza yaptı; bu da günde ortalama 180 aracın seferden çekilmesi anlamına geldi. Arızalar, sefer iptallerini artırarak duraklarda yoğunluk oluşturdu ve bakım süreçlerindeki ihmalleri gündeme getirdi.

2025'te İETT hakkında 402 bin 666 şikâyet ve 162 binden fazla talep kaydedildi. En çok şikâyet, sefer iptalleri ve bakımsızlık üzerine yoğunlaştı. Mali tabloda ise kurumun borcu 34 milyar 504 milyon TL'ye ulaşarak yasal sınırı %110 oranında aştı. Bu durum, hizmet kalitesindeki düşüşle birlikte ciddi bir yönetim krizi olduğunu gösterdi.

