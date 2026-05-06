Arızalanan aracından indi, canından oldu

Şanlıurfa'da arızalanan otomobilini emniyet şeridine çekip araçtan inen 28 yaşındaki Mustafa Balu, Halil B. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Tepedibi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ceylanpınar'dan Şanlıurfa merkeze doğru seyir halinde olan Ceylanpınar Demirspor futbolcusu Mustafa Balu'nun kullandığı araç arıza yaptı. Genç futbolcu, aracını güvenlik amacıyla emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Halil B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil ise emniyet şeridindeki Balu'ya çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Balu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi adli tıp kurumu morguna götürüldü. Halil B., jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

