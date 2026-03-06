Arızalanan asansörü kontrol etmek istedi: Boşluğa düştü!

Yaşlı adamın yardım çığlığını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye sağlık ekipleri asansör dairesine girerek yaşlı adama ulaştı. Sağlık ekiplerinin durumunu kontrol ettiği İbrahim D., bacağında kırıklar olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından basket sedyeye alındı.