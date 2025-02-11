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Giriş Tarihi: 11.2.2025 19:24 Son Güncelleme: 11.2.2025 19:39

Arızalanan TIR'ının altında kalan sürücü can verdi

İstanbul Büyükçekmece’de yol üzerinde arızalanan TIR'ı kontrol etmek için altına giren sürücü, aracın kontrolsüz şekilde hareket etmesi sonucu TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Arızalanan TIR’ının altında kalan sürücü can verdi

Kaza saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan TIR'ın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu. Arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi. Bu sırada TIR kontrolsüz bir şekilde hareket etti.

Sürücü K.Y., TIR'ın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Arızalanan TIR'ının altında kalan sürücü can verdi
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