Arızalanan TIR’ının altında kalan sürücü can verdi

Kaza saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan TIR'ın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu. Arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi. Bu sırada TIR kontrolsüz bir şekilde hareket etti.

Sürücü K.Y., TIR'ın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.