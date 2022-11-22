Arjantin Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Arjantin kadrosunda kimler var, kimler yok?

Arjantin milli takım kadrosu son şeklini aldı ve Katar Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladı. Messi'nin şampiyonluğu için 25 oyuncu varını yoğunu verecek. Dünya Kupası Arjantin kadrosunda kimler var, kimler yok? sorusu bu yüzden soruluyor. İşte Messi ve Scaloni önderliğinde Arjantin Dünya Kupası kadrosu