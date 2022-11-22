Arjantin Dünya Kupası kadrosu: Katar Dünya Kupası 2022 Arjantin kadrosunda kimler var, kimler yok?

Arjantin milli takım kadrosu son şeklini aldı ve Katar Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladı. Messi'nin şampiyonluğu için 25 oyuncu varını yoğunu verecek. Dünya Kupası Arjantin kadrosunda kimler var, kimler yok? sorusu bu yüzden soruluyor. İşte Messi ve Scaloni önderliğinde Arjantin Dünya Kupası kadrosu
ARJANTİN DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)
Defans: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Real Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Sporting Lizbon), Nicolas Tagliafico (Olimpik Lyon), Juan Foyth (Villarreal)
Orta saha: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Forvet: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez, Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain).
ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Katar Dünya Kupası üçüncü gün maçı Arjantin Suudi Arabistan maçı saat 13.00'da oynanacak.
ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.
ARJANTİN'İN DÜNYA KUPASI VAR MI?
Arjantin 1978 ve 1986 olmak üzere iki defa Dünya Kupası'nı evine götürmüştür.