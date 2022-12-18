Haberler Yaşam Haberleri ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:05

ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası’nda heyecan dolu gün geldi! Finalde boy gösterecek olan Arjantin milli takımı kadrosu ile futbolseverler tarafından merak konusu haline geldi. Kupanın sahibinin hangi takım olacağı merakla bekleniyor. Paris Saint-Germain’in yıldızı Messi'nin oldukça önemli bir rol oynadığı kadroda, birbirinden dikkat çeken isimler de yer alıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Arjantin kadrosu ve detaylar.

ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosu, final gününde binlerce futbolseverin merak konusu. Tüm dünya bugünkü final maçına kilitlendi. Lionel Messi'nin finalde boy göstereceği takımda yer alan diğer isimler araştırma konusu haline gelirken Tangocular kupanın sahibi olabilecek mi merak konusu. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda yer alan o isimler ve tüm detaylar.

Messi sakatlandı mı, Dünya Kupası finalinde oynayacak mı? Arjantin Fransa finalinde Lionel Messi oynayabilecek mi?

POZİSYON OYUNCU DOĞUM TARİHİ OYNADIĞI TAKIM
GK Emiliano Martinez Sep 2, 1992 Aston Villa
GK Franco Armani Oct 16, 1986 River
GK Geronimo Rulli May 20, 1992 Villarreal
DF Nicolas Otamendi Feb 12, 1988 Benfica
DF Marcos Acuna Oct 28, 1991 Sevilla
DF Nicolas Tagliafico Aug 31, 1992 Lyon
DF German Pezzella Jun 27, 1991 Real Betis
DF Nahuel Molina Apr 6, 1998 Atletico Madrid
DF Gonzalo Montiel Jan 1, 1997 Sevilla
DF Juan Foyth Jan 12, 1998 Villarreal
DF Cristian Romero Apr 27, 1998 Tottenham
DF Lisandro Martinez Jan 18, 1998 Manchester United
MF Leandro Paredes Jun 29, 1994 Juventus
MF Rodrigo De Paul May 24, 1994 Atletico Madrid
MF Guido Rodriguez Apr 12, 1994 Real Betis
MF Exequiel Palacios Oct 5, 1998 Bayer Leverkusen
MF Alexis Mac Allister Dec 24, 1998 Brighton
MF Enzo Fernandez Jan 17, 2001 Benfica
MF Alejandro Gomez Apr 26, 2001 Atlanta United
FW Lionel Messi Jun 24, 1987 PSG
FW Lautaro Martinez Aug 22, 1997 Inter
FW Paulo Dybala Nov 15, 1993 Roma
FW Thiago Almada April 26, 2001 Inter
FW Julian Alvarez Jan 31, 2000 Manchester City
FW Angel Di Maria Feb 14, 1988 Juventus
FW Angel Correa March 9, 1995 Atletico Madrid

ARKADAŞINA GÖNDER
ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA