ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosu, final gününde binlerce futbolseverin merak konusu. Tüm dünya bugünkü final maçına kilitlendi. Lionel Messi'nin finalde boy göstereceği takımda yer alan diğer isimler araştırma konusu haline gelirken Tangocular kupanın sahibi olabilecek mi merak konusu. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda yer alan o isimler ve tüm detaylar.