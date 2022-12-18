ARJANTİN KADROSU 2022 - Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var?

Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosu, final gününde binlerce futbolseverin merak konusu. Tüm dünya bugünkü final maçına kilitlendi. Lionel Messi'nin finalde boy göstereceği takımda yer alan diğer isimler araştırma konusu haline gelirken Tangocular kupanın sahibi olabilecek mi merak konusu. Peki, 2022 Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda kimler var? İşte Dünya Kupası finali Arjantin milli takımı kadrosunda yer alan o isimler ve tüm detaylar.
|POZİSYON
|OYUNCU
|DOĞUM TARİHİ
|OYNADIĞI TAKIM
|GK
|Emiliano Martinez
|Sep 2, 1992
|Aston Villa
|GK
|Franco Armani
|Oct 16, 1986
|River
|GK
|Geronimo Rulli
|May 20, 1992
|Villarreal
|DF
|Nicolas Otamendi
|Feb 12, 1988
|Benfica
|DF
|Marcos Acuna
|Oct 28, 1991
|Sevilla
|DF
|Nicolas Tagliafico
|Aug 31, 1992
|Lyon
|DF
|German Pezzella
|Jun 27, 1991
|Real Betis
|DF
|Nahuel Molina
|Apr 6, 1998
|Atletico Madrid
|DF
|Gonzalo Montiel
|Jan 1, 1997
|Sevilla
|DF
|Juan Foyth
|Jan 12, 1998
|Villarreal
|DF
|Cristian Romero
|Apr 27, 1998
|Tottenham
|DF
|Lisandro Martinez
|Jan 18, 1998
|Manchester United
|MF
|Leandro Paredes
|Jun 29, 1994
|Juventus
|MF
|Rodrigo De Paul
|May 24, 1994
|Atletico Madrid
|MF
|Guido Rodriguez
|Apr 12, 1994
|Real Betis
|MF
|Exequiel Palacios
|Oct 5, 1998
|Bayer Leverkusen
|MF
|Alexis Mac Allister
|Dec 24, 1998
|Brighton
|MF
|Enzo Fernandez
|Jan 17, 2001
|Benfica
|MF
|Alejandro Gomez
|Apr 26, 2001
|Atlanta United
|FW
|Lionel Messi
|Jun 24, 1987
|PSG
|FW
|Lautaro Martinez
|Aug 22, 1997
|Inter
|FW
|Paulo Dybala
|Nov 15, 1993
|Roma
|FW
|Thiago Almada
|April 26, 2001
|Inter
|FW
|Julian Alvarez
|Jan 31, 2000
|Manchester City
|FW
|Angel Di Maria
|Feb 14, 1988
|Juventus
|FW
|Angel Correa
|March 9, 1995
|Atletico Madrid