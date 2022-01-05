Arjantin’de vaka sayısında rekor kırdı!

Sağlık Bakanlığı verilerine, Kovid-19 sebebiyle 52 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 346'ya, vaka sayısı 5 milyon 915 bin 695'e yükseldi. Son 24 saatte 170 bin 639 testin yapıldığı ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 390 bin 524 olarak açıklandı.