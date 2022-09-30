Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D ekranlarının 17 yıldır kesintisiz yayımlanan yapımı gelecek sezon için harekete geçti. Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Her Cuma günü ekrana gelen dizinin bugün yeni bölümü olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, 30 Eylül Kanal D yayın akışı…
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
30 Eylül Kanal D yayın akışı ile kontrol edilen Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.
Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor.
İşte, Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler…
KANAL D YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:30 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:15 Üç Kız Kardeş
04:00 Gelinim Mutfakta
06:00 Aşk ve Umut