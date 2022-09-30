Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D ekranlarının 17 yıldır kesintisiz yayımlanan yapımı gelecek sezon için harekete geçti. Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Her Cuma günü ekrana gelen dizinin bugün yeni bölümü olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, 30 Eylül Kanal D yayın akışı…