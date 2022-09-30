Haberler Yaşam Haberleri Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 16:23

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının her cuma günü ekranlara gelen ve uzun yıllardır devam eden dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor. Dizinin sevenleri “Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu” sorusuna yanıt arıyor. Sezon finali yapan birçok yapımın dönüşü bütün diziler için araştırmaları hızlandırdı. 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile yeni sezon çıkışına dair sorular cevaplandı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar…

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar yeni sezonu ile izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D ekranlarının 17 yıldır kesintisiz yayımlanan yapımı gelecek sezon için harekete geçti. Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başladı. Her Cuma günü ekrana gelen dizinin bugün yeni bölümü olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? İşte, 30 Eylül Kanal D yayın akışı…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

30 Eylül Kanal D yayın akışı ile kontrol edilen Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden yapımın yeni sezonu bugün başlamıyor.

İşte, Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler…

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:30 Ay'ın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:15 Üç Kız Kardeş

04:00 Gelinim Mutfakta

06:00 Aşk ve Umut

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 17. Sezonu ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi 14 Ekim olarak belirlendi. Yeni sezonda yeni oyuncuların diziye dahil olması beklenirken diziden ilk fragman da yayınlandı.

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Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı, yok mu? 30 Eylül Kanal D yayın akışı ile Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?
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