Arkadaş katiline müebbet talebi

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında Sedat G, çocukluk arkadaşı Mesut Yaman'ı boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Sedat G. ise düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sedat G. ifadesinde "Olay günü Bahçelievler'de buluştuk. Uyuşturucunun etkisindeydim. Yemek yedikten sonra Ataköy'de yeşillik bir alana geldik. Burada uyuşturucu kullanmaya devam ettim. Mesut bir anda elinde bıçakla benden para almaya çalıştı. Aramızda tartışma çıktı, ben de elinden bıçağı alıp ona doğru savurdum. Yere düşünce korkup kaçtım."dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Sedat G'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.