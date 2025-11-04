SON DAKİKA… İlaç kavgasında arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak katletmişti: İddianame çarpıcı detaylar: Onu yaraladığımı bile bilmiyordum

"ONU YARALADIĞIMI BİLE BİLMİYORDUM"

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Ç., şunları söyledi: "Reçete ile alınan ilacı kullanıyordum. İlacım azaldı. Muhammet Karaoğlu'ndan para karşılığında ilaç talep ettim. Olay günü ilacı temin edemediği için aramızda kavga çıktı. Bana hakaret ederek, 'Sana ilaç yok' dedi ve elini beline attı. Bu esnada yere düştü. Ben de yürüyüp gittim. Onu yaraladığımı dahi bilmiyordum"