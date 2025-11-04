SON DAKİKA… İlaç kavgasında arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak katletmişti: İddianame çarpıcı detaylar: Onu yaraladığımı bile bilmiyordum

İstanbul'da geçtiğimiz yıl iki arkadaşın ilaç tartışması cinayetle bitti. Bahçelievler'de arkadaşı Muhammet Karaoğlu ile buluşan Murat Ç., arkadaşından reçete ile alınan bir ilacı ücret karşılığında talep etti. Karaoğlu'nun, 'Sana ilaç yok' cümlesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
Murat Ç., arkadaşı Muhammet Karaoğlu'nu 6 yerinden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayeti işledikten sonra arkadaşı Tayfun Y.'den yardım isteyen Murat Ç. arkadaşının aracı ile Sakarya'ya kaçtı. Bir süre sonra Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ONU YARALADIĞIMI BİLE BİLMİYORDUM"
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Ç., şunları söyledi: "Reçete ile alınan ilacı kullanıyordum. İlacım azaldı. Muhammet Karaoğlu'ndan para karşılığında ilaç talep ettim. Olay günü ilacı temin edemediği için aramızda kavga çıktı. Bana hakaret ederek, 'Sana ilaç yok' dedi ve elini beline attı. Bu esnada yere düştü. Ben de yürüyüp gittim. Onu yaraladığımı dahi bilmiyordum"
MÜEEBBET HAPSİ İSTENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında istenen adli tıp raporunda maktul Karaoğlu'nun ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı, kot kesisi ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Murat Ç.'nin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini, Tayfun Y.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.