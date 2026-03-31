Arkadaş kavgası can aldı: Kalbinden bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü
Giriş Tarihi: 31.03.2026 19:49

Arkadaş kavgası can aldı: Kalbinden bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te çocuklar arasındaki kavgada 14 yaşındaki bir çocuk kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı

Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesindeki Gençlik Merkezi Yanındaki alanda meydana gelen olayda 2 çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında 14 yaşındaki Müslüm Y. bıçakla yaralandı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kanlar içinde yere yığılan Müslüm Y. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Müslüm Y. acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, olaydan sonra kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

