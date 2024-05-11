Arkadaş kurbanı gencin cenazesi alındı

Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir sitedeki evde bir araya gelen 6 arkadaş iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Toplu olarak uyuşturucu kullandıkları belirtilen gençler arasında tartışma yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege Özel'i ve Ş.T.'yi silahla vurdu.

Özel, olay yerinde hayatını kaybederken Ş.T. ise yaralanmıştı. Özel'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesi tarafından teslim alındı.