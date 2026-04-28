Arkadaşına güvendi hayatı karardı

Adana'da 2020'de çocukluk arkadaşı S.T.'ye banka hesabını kullandıran ve bankanın aramasıyla hesabının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını öğrenen 2 çocuk babası Yasin Örsdemir (28), 1 yıl içerisinde 3 kere cezaevine girdi. Hakkında 70 dava açılan Örsdemir, bu davaların 52'sini kapattı ancak 18 davası devam ediyor. Yeniden cezaevine girmemek için mücadele eden Örsdemir, "Arkadaşım hesap ve kartlarımı vermemi istediğinde hiç şüphelenmedim. Benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. İş bulamıyorum. Kimseye güvenip IBAN ya da kartınızı vermeyin" dedi.