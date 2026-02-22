Arkadaşının alacağı için canından oldu

Şehitkamil 3. OSB Diamond Bigbag isimli işyeri önünde meydana gelen olayda; işyeri sahibi B.Ş.'nin (56) yeğeni ve çalışanı O.Ş'den (30) alacağı olan E.C. (31) alacağını istemek için arkadaşı Ali Haydar Çoban'dan kendisini fabrikaya götürmesini istedi. Akşam saatlerinde fabrikaya giden ikili burada çıkan tartışma sonrası O.Ş. ve B.Ş'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ali Haydar Çoban başından, E.C. ise sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Haydar Çoban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden B.Ş. Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan O Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.