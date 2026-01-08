Eski belediye başkan yardımcısının öldürülmesinde kıskançlık detayı!

Trabzon'un Sürmene ilçe Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (41), Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy sahilinde dün akşam, arkadaşı Vedat Yılmaz ile birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı olarak bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası şüpheli Vedat Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri Orta Mahalle'de durdurmak istediği aracın tekerine ateş etti. Araçtan inen Vedat Yılmaz, çevredeki kalabalıktan yararlanarak yaya olarak şekilde bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede kan izleri tespit edildi. İzlerin takibi sonucunda Vedat Yılmaz, Hopa'da bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, Sürmene Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz, bıçakla öldürdüğü Sürmene ilçesi eski belediye başkan yardımcısı Ali Aydın ile bir süre önce ortak müteahhitlik yaptığı,bu süre içerisinde eşini Ali Aydın ile kıskançlık şüphesi duymasından dolayı cinayeti işlediği öğrenildi. Bir süre önce polise mukavemet ve çeşitli suçlardan Araklı Yarı Açık Cezaevi'ne giren Yılmaz, 2 ay önce de açık cezaevinden kaçtığı belirtilirken, son dönemlerde ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Zanlı Vedat Yılmaz, Rize Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.