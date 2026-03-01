Arkadaşını tek yumrukla hayattan koparmıştı... 16 yaşındaki sanık için ‘Kasten Öldürme’den müebbet istendi

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Kasım ayında Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen olay Türkiye'yi derinden üzmüştü. Aynı sınıfta eğitim gören 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar ile H.H.A. arasında başlayan şakalaşma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine H.H.A.'nın attığı yumrukla başını sert zemine çarpan Küçükbaşar ağır yaralanmıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin bilincini kaybettiğini belirlemişti. Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç komaya girmişti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükbaşar 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KASTEN ÖLDÜRME'DEN MÜEBBET TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) H.H.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.