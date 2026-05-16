Arkadaşının ölümüne kalbi dayanamadı

Giriş Tarihi: 16.05.2026

Manisa'da yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaf Coşkun Burlu (52) ile yakın arkadaşı Bülent Şen (54), önceki gece geçirdikleri kalp krizleri sonucu yaklaşık 15 dakika arayla hayatını kaybetti.

Arkadaşını kurtarmak için seferber olan Şen'in, hastane bahçesinde fenalaşarak yaşamını yitirmesi şehirde büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu ile Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunu dolduran kalabalığın gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki dostun cenazesi Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#MANİSA

