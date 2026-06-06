Arkadaşları tarafından darbedilerek katledilmişti! Cesedi çuvalın içinde bulunan Dinçer’in davasında flaş gelişme: ‘O kız sana bakmaz’

"BENİM KARIMA SARKTI, BUNU KOMALIK EDECEĞİM"

Savunması için söz verilen İsmail Çetin, Baran'ın söylediği her şeyin yalan olduğunu söyledi. Abdül Halim Baran'ın cezaevi firarisi olduğu dönemlerde kendisinin yanında kalmak istediğini, Dinçer Arslan'ı da olay günü ilk kez gördüğünü anlattı. Abdül Halim Baran ile aralarında geçmiş dönemde husumet bulunduğunu ancak olaydan kısa süre önce barıştıklarını dile getiren Çetin, Baran'ın yanında uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunu kullandığını iddia etti. Olaydan bir gün sonra Baran'ın kendisini alkol almaya çağırdığını, birlikte vakit geçirdiklerini ve daha sonra Dinçer Arslan'ın Gülüç'teki evine gittiklerini anlatan Çetin, Arslan ile ilk kez burada tanıştığını belirtip, bir süre sonra evde gerginlik yaşandığını ve tuvalette bulunduğu sırada sesler duyduğunu söyledi. Sesler üzerine salona geldiğini anlatan Çetin, Abdül Halim Baran'ın Dinçer Arslan'ı darbettiğini gördüğünü öne sürdü. Baran'ın "Benim karıma sarktı, bunu komalık edeceğim" diyerek saldırmaya devam ettiğini ile süren Çetin, Dinçer Arslan'ın karşılık vermediğini, buna rağmen Baran'ın yumruk ve tekmelerle saldırısını sürdürdüğünü söyledi.