Arkadaşlarından etkilendi Müslüman oldu

İsviçre'de yaşayan pazarlama uzmanı Tiffany Larson'ın (35) hikâyesi, 8 yıl boyunca çalıştığı iş erindeki Müslüman meslektaşlarını gözlemlemesiyle başladı. 2016'da Ramazan ayında oruç tutan arkadaşlarını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen Larson, "İlk başta 'Vay canına, su bile içmiyorlar!' diye düşünmüştüm. Zamanla İslam üzerine yaptığım araştırmalar beni onlara daha çok yakınlaştırdı. 2024 Ramazan ayı yaklaşırken, Müslüman olmadığım halde oruç tutup tutamayacağımı sordum. Beni büyük bir sevinçle kucakladılar" dedi. 2023 ise Larson için sadece dini bir arayış değil, aynı zamanda siyasi bir farkındalık yılı oldu. Filistin tarihini araştırmaya başlayan genç kadın mazlumların sesi olmaya karar verdi. Larson'ı İslamiyet'e iten en güçlü motivasyon, Müslüman arkadaşlarında gözlemlediği karşılıksız destek ve şükür hali oldu. Larson, "Onların yanında kendimi hiç yargılanmış hissetmedim. Kıskançlığa rastlamadım. Başarılarımda benim için gerçekten mutlu oldular. Hayatları ne kadar zor olursa olsun, her zaman bir umut ve neşeyle yollarına devam etmeleri beni derinden etkiledi" dedi. Larson geçtiğimiz günlerde geldiği Türkiye'de kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.