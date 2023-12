Arkadaşlarını barıştırmak isterken canından oldu

Sarıyer'de, kız meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki arkadaşını barıştırmak isteyen kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Tarabya Ömertepe Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Akif Mehmet Ö. ile Yunus Emre E. arasında her ikisininde eski kız arkadaşı olan Özlem Y. yüzünden çıkan husumeti sonlandırmak için Cemil Can Çırak arabuluculuk yaptı. Arabuluculuk buluşmasında taraflar konuşarak ayrıldı. Çırak, bu görüşmeden sonra evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobil içinde, arkadaşları Yusuf B. ve Ali Emir D. ile birlikte bekleyen Yunus Emre E., Çırak'a tabancayla ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanan Cemil Can Çırak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Yunus Emre E.'yi yanında bulunan kişilerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.