Arkadaşlarının sesiyle sınava hazırlanıyorlar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öğrencileri, görme engelli ortaokul öğrencilerinin LGS hayallerine ortak oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bala'nın görme engelli ablasıyla yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak başlattığı "Bir soru, bir ses, bir umut, bir gelecek" projesi, eğitimde fırsat eşitliği için örnek bir modele dönüştü. Proje kapsamında bir araya gelen yaklaşık 70 gönüllü üniversiteli, GAP Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilerin deneme sınavlarında yanlarında yer alıyor. Soruları seslendirerek öğrencilerin sınav deneyimi kazanmasını sağlayan gönüllüler, sadece okuyucu değil, aynı zamanda öğrencilerin sınav kaygılarını azaltan birer rehber oluyor.

'SINAVA ÖZGÜVENLİ HAZIRLANIYORUZ'

Dr. Öğr. Üyesi Bala, görme engellilerin soru okurken yaşadıkları zorlukları bizzat bildiği için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgularken; gönüllü öğrenciler Pelin Günar ve Hamza Gemici, kurdukları bağ sayesinde 8 öğrencinin geleceğine dokunmanın gururunu yaşıyor. Hedeflerinin e-KPSS'ye hazırlananlara da destek vermek olduğunu belirten gönüllüler, bu farkındalığın tüm şehirlere yayılmasını istediklerini söylüyor. Destek alan öğrencilerden Muhammed Can Küçükdere ise sesli destek sayesinde sınava çok daha özgüvenli hazırlandığını belirterek gönüllü ağabey ve ablalarına teşekkür ediyor.