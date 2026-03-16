Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yüksekten düştü!
Giriş Tarihi: 16.03.2026 20:49

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, meydana gelen olayda, Memduh Ortakçı isimli şahıs dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ortakçı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi, Sungurca Caddesi'nde meydana geldi. 3 arkadaş, yol kenarında ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları sırada Memduh Ortakçı, istinat duvarının üzerine çıkarak oturdu.

Arkadaşlarıyla sohbete dalan Ortakçı, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ortakçı, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ortakçı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ortakçı'nın istinat duvarının üzerinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

