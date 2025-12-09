Haberler Yaşam Haberleri ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 13:34

ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?

Türkiye’nin en çok kullanılan hizmet platformlarından biri olan Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karar doğrultusunda BTK tarafından Türkiye’de erişime kapatıldı. Karar, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı başvuru üzerine alındı. Platform yetkililerinin karara itiraz hazırlığında olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise sitenin yeniden erişime açılması konusunda süreci incelemeye aldığı belirtiliyor. Peki, Armut.com’unkapandı mı, Armut.com ne zaman erişime açılacak?

ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?
  • ABONE OL

Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla BTK tarafından 8 Aralık 2025'te Türkiye'de erişime kapatıldı. Gerekçeye dair resmi açıklama yapılmazken, platform yönetiminin karara itiraz için hazırlık yaptığı ve erişimin yeniden açılmasına yönelik hukuki sürecin sürdüğü bildirildi. Peki,Armut.com kapandı mı?

ARMUT.COM'A ERİŞİM ENGELİ!

Hizmet alım platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Ev işleri, özel ders, tadilat ve benzeri birçok hizmetin talep edildiği ve hizmet verenlerin teklif sunduğu Armut.com tamamen erişime kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın başvurusu üzerine tamamen kapatılan sitenin CEO'su Başak Taşpınar Değim, karara itiraz edeceklerini belirtti.

ARMUT.COM NE ZAMAN AÇILACAK?

ARMUT YETKİLİLERİ KARARA İTİRAZ EDECEK

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin tamamen kapatılması sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yanlış uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Armut.com'un yeniden erişime açılmasına yönelik adımların atıldığını duyurdu. Düzenlemenin yarın görüşülerek netleştirilmesi bekleniyor.

"İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan şirket CEO'su Başak Taşpınar Değim, "Avukatlarımız bu sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli itiraz sürecini ivedilikle başlatacaktır. Sürecin en kısa sürede netleşeceğine ve hizmet verenlerimiz ile kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamadan bu durumun çözüleceğine inanıyoruz. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz