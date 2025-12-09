ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?

"İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan şirket CEO'su Başak Taşpınar Değim, "Avukatlarımız bu sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli itiraz sürecini ivedilikle başlatacaktır. Sürecin en kısa sürede netleşeceğine ve hizmet verenlerimiz ile kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamadan bu durumun çözüleceğine inanıyoruz. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.