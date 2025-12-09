ARMUT.COM KAPANDI MI? Erişim yasağı getirildi! Armut.com ne zaman açılacak, kalıcı olarak mı kapandı?

Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla BTK tarafından 8 Aralık 2025'te Türkiye'de erişime kapatıldı. Gerekçeye dair resmi açıklama yapılmazken, platform yönetiminin karara itiraz için hazırlık yaptığı ve erişimin yeniden açılmasına yönelik hukuki sürecin sürdüğü bildirildi. Peki,Armut.com kapandı mı?
Hizmet alım platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Ev işleri, özel ders, tadilat ve benzeri birçok hizmetin talep edildiği ve hizmet verenlerin teklif sunduğu Armut.com tamamen erişime kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın başvurusu üzerine tamamen kapatılan sitenin CEO'su Başak Taşpınar Değim, karara itiraz edeceklerini belirtti.
ARMUT YETKİLİLERİ KARARA İTİRAZ EDECEK
Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin tamamen kapatılması sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yanlış uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Armut.com'un yeniden erişime açılmasına yönelik adımların atıldığını duyurdu. Düzenlemenin yarın görüşülerek netleştirilmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili SABAH'a konuşan şirket CEO'su Başak Taşpınar Değim, "Avukatlarımız bu sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli itiraz sürecini ivedilikle başlatacaktır. Sürecin en kısa sürede netleşeceğine ve hizmet verenlerimiz ile kullanıcılarımızın mağduriyet yaşamadan bu durumun çözüleceğine inanıyoruz. Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.