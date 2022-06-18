Arnavut kaldırımı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen Arnavut kaldırımı doğru yazılışı nasıldır?

Arnavut kaldırımı doğru yazılışı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Yazım yanlışı hakkında bir sorunun şıkları arasında yer alan Arnavut kaldırımı yazılışı adayların gündemine oturdu. Peki, Arnavut kaldırımı nasıl yazılır? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen Arnavut kaldırımı doğru yazılışı…
ARNAVUT KALDIRIMI NASIL YAZILIR?
Arnavut kaldırımı tamlamasının doğru yazılışı "Arnavut kaldırımı" şeklindedir.
Ancak bir yerin adıysa ve özel isimse "Arnavut Kaldırımı" şeklinde yazılabilir.